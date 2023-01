L’Atalanta ne fa addirittura otto alla Salernitana e si allontana dalla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Rischia di essere un week end quasi decisivo in prospettiva Europa, visti i risultati del pomeriggio e in particolare quella dell’Atalanta che ha strapazzato la Salernitana per 8-2 al Gewiss Stadium. Marcature aperte da Boga, grazie a una deviazione, dopo 8 minuti e pareggio immediato di Dia al 10′. Poi però i bergamaschi si scatenano e vanno a segno con Lookman su rigore e Scalvini tra il 20′ e il 23′, con Koopmeiners su respinta di un altro rigore al 38′ e con il talentino Hoylund al 41′. Nella ripresa sesto gol di Lookman al 54′, quindi la rete della bandiera di Nicolussi Caviglia al 56′ e le firme di Ederson al 61′ e Zortea all’85’. L‘Atalanta sale così a +11 sulla Fiorentina.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 47, Milan 38, Juventus 37, Inter 37, Lazio 34, Atalanta 34, Roma 31, Udinese 25, Fiorentina 23, Torino 23, Bologna 22, Monza 21, Lecce 20, Spezia 18, Empoli 18, Salernitana 18, Sassuolo 16, Verona 9, Sampdoria 9, Cremonese 7.