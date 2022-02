L’Atalanta passeggia sulla Sampdoria: Koopmeiners sugli allori. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La 27esima giornata di Serie A è proseguita con il posticipo del Monday Night tra Atalanta e Sampdoria. Al Gewiss Stadium, i nerazzurri di Gasperini hanno vinto per 4-0.

La partita si mette subito in discesa per i padroni di casa, che la sbloccano al 5′ con il colpo di testa di Pasalic su assist di Freuler. Alla mezzora arriva il raddoppio, firmato da una Koopmeiners con un diagonale che batte Falcone. In apertura di ripresa arriva la rete del 3-0 del centrocampista olandese, che chiude definitivamente la gara. A 5′ dalla fine, poi, ecco il 4-0 della Dea firmato da Miranchuk.

In classifica l’Atalanta si porta a quarantasette punti, mentre la Sampdoria rimane ferma a quota ventisei.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli, Milan 57, Inter* 55, Juventus 50, Atalanta* 47, Roma 44, Lazio 43, Fiorentina* 42, Verona 40, Sassuolo 36, Torino* 33, Bologna* 32, Empoli 31, Udinese*, Sampdoria, Spezia 26, Cagliari 25, Venezia* 22, Genoa 17, Salernitana* 15.

*una partita in meno