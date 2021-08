L’Atalanta “scippa” Zappacosta alla Fiorentina ma così rischia di perdere Amrabat: la situazione

Resta in bilico la situazione legata a Sofyan Amrabat, centrocampista non incedibile ma che la Fiorentina non può certo fare partire a cuor leggere visto l’investimento fatto per acquistarlo. In attesa di capire come si evolverà la questione, c’è da registrare la possibile uscita dell’Atalanta dalla corsa per il marocchino.

Come riporta il giornalista Alfredo Pedullà, infatti, i rapporti tra Fiorentina e Atalanta si sono deteriorati dopo che i nerazzurri hanno soffiato ai viola Zappacosta, che sembrava ormai prossimo a raggiungere Firenze. Gasperini sarebbe molto felice di accogliere Amrabat, ma ad oggi il clima tra le parti è tutt’altro che sereno.