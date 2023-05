L’Atalanta torna alla vittoria e supera la Roma: adesso la Fiorentina dista 10 punti dal settimo posto Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è conclusa la seconda sfida di questo sabato di Serie A: al Gewiss Stadium l’Atalanta di Gasperini ospitava l’Hellas Verona in piena lotta salvezza. Dopo un inizio a favore degli ospiti, il risultato finale rispecchia i valori delle due squadre in campo: al novantesimo a vincere sono i padroni di casa per 3-1.

Inizio shock per la Dea che va immediatamente in svantaggio di un gol: al 10′ Lazovic è bravo a superare Sportiello e a portare in vantaggio i suoi. il pareggio arriva dopo pochi minuti: al 22′ è Zappacosta a riequilibrare la sfida con una pregevole conclusione. Il vantaggio dell’Atalanta arriva grazie a Montipò: il numero uno buteo si incarta con il pallone tra i piedi regalando a Pasalic la rete del 2-1. A chiudere la sfida ci pensa il solito Hojlund al 62′.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 83, Juventus 69, Inter 66, Lazio 65, Milan 61, Atalanta 61, Roma 59, Monza 52, Bologna 50, Torino 49, Fiorentina 49, Udinese 46, Sassuolo 44, Empoli 39, Salernitana 38, Lecce 32, Verona 30, Spezia 30, Cremonese 24, Sampdoria 18.