L’Atalanta torna in campo in vista della Fiorentina: in 5 sono out, domani amichevole contro il Borgosesia

Dopo due giorni di riposo l’Atalanta è tornata in campo a Zingonia per preparare la partita contro la Fiorentina al Franchi in programma lunedì prossimo. A differenza dei viola, la Dea non avrà impegni europei e potrà concentrarsi subito sul campionato.

Gasperini deve fare al momento a meno di Koopmeiners che ha lavorato a parte in campo, Pasalic e Vorlicky, che invece hanno lavorato individualmente. Terapie per Hateboer e Ruggeri, quest’ultimo in attesa di sottoporsi ad accertamenti diagnostici per risentimento muscolare al flessore sinistro. Domani la formazione orobica scenderà in campo per un’amichevole contro il Borgosesia, formazione che milita nel campionato di Serie D. Lo riporta il sito atalantini.com.