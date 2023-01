L’Atletico cerca acquirenti per De Paul e sogna Amrabat ma lo scambio è problematico per la Fiorentina

Non solo Gonzalez, anche su Amrabat sono accese le luci del mercato e in particolare i fari dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone, che vorrebbe portarlo con sé. Non è chiaro se già a gennaio o in estate ma il marocchino è un obiettivo dei Colchoneros, che invece vorrebbero liberarsi di De Paul, storico sogno viola. In Spagna hanno ipotizzato anche un possibile scambio tra i due, molto difficile per la Fiorentina visto l’altissimo ingaggio dell’argentino, oggi non più così raggiungibile come lo era ai tempi di Udine.