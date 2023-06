L’Atletico Madrid è opzione concreta per Amrabat, ma la richiesta della Fiorentina è irremovibile. La situazione

Il calciomercato della Fiorentina ruota intorno alle sorti del centrocampista marocchino Sofyan Amrabat, sicuramente prossimo alla cessione. Tramontata definitivamente l’opzione Barcellona, rimane una sola concreta pista per accontentare la sua richiesta di giocare in Liga. Quanto affermato da L’Equipe nei giorni scorsi è confermato dal portale Ahorashow.es: l’Atletico Madrid ha puntato Amrabat, il club è convinto dell’operazione.

La richiesta della Fiorentina non accenna a scendere in alcun modo sotto i 30 milioni di €, ma le parti sono a un buon punto. Ci sarebbe, inoltre, da spegnere una piccola polemica creata da Amrabat stesso ai tempi del Mondiale, quando accese un dibattito sui social dopo l’eliminazione dalla Spagna per mano del suo Marocco.