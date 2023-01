L’Atletico Madrid fa sul serio per Amrabat? L’intesa preliminare con il giocatore non basta per soddisfare le richieste della Fiorentina

Non solo Nico Gonzalez. La Fiorentina si muove in uscita e lo fa per i suoi pezzi pregiati. Oltre all’argentino, corteggiato dal Leicester, il club di Commisso starebbe lavorando anche per un’altra, importante, cessione.

Quella di Sofyan Amrabat, che dopo l’exploit mondiale, è richiestissimo in giro per l’Europa. Oltre al Liverpool, il centrocampista marocchino è finito nel mirino dell’Atletico Madrid, di cui El Cholo Simeone ne è un grande estimatore. Inoltre, secondo quanto riportato dall’insider di mercato Pedro Almeida, il giocatore della Fiorentina avrebbe un accordo preliminare con la società spagnola. Un’intesa che lo legherebbe al club madridista per le prossime cinque stagioni.

Per quanto riguarda l’intesa fra i club, l’Atletico avrebbe offerto una cifra intorno ai 30 milioni, ma la società viola ne chiede venti in più. Discorso quindi rimandato alle prossime ore.