L’Atletico Madrid non vuole mollare la presa su Amrabat. La richiesta della Fiorentina è alta, ma Simeone…

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l’Atletico Madrid non ha intenzione di mollare la presa su Sofyan Amrabat, dopo aver seguito il centrocampista della Fiorentina nelle scorse finestre di mercato.

Come scrive il portale spagnolo, questa estate si presume sia l’ideale per la sua cessione vendita che però non sarà economica, perché la Fiorentina continua a chiedere 40 milioni di euro. I Colchoneros non sembrano intenzionati a spendere quella cifra, ma Simeone sembra intenzionato a spendersi in prima persona per portarlo a Madrid.

In questo momento il giocatore viola è proprio nella capitale spagnola, dove stasera giocherà con il suo Marocco un’amichevole contro il Perù.