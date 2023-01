“L’Atletico Madrid ritiene Amrabat una priorità per il mercato invernale. Il marocchino piace tantissimo a Simeone, ma la Fiorentina chiede parecchi soldi”

Edu Aguirre, giornalista spagnolo, ha parlato a Radio Bruno del forte interesse dell’Atletico Madrid per il centrocampista marocchino della Fiorentina Sofyan Amrabat. Ecco le sue parole: “L’Atletico Madrid ritiene Sofyan Amrabat la priorità assoluta di questo mercato invernale. Ci sono già stati contatti con il giocatore. Il marocchino non è un’opzione solo per l’estate, ma già per il presente. Piace tantissimo a Diego Simeone. Uno dei maggiori handicap è il prezzo che la Fiorentina fa per il giocatore. Amrabat è stato uno dei ‘crack’ del Mondiale. La Fiorentina sa che il giocatore ha tratto un grande valore da questo: la dirigenza viola potrebbe chiedere tra i 40 e i 50 milioni per il giocatore”.

Conclude Aguirre: “Scambio con De Paul? Oggi la valutazione di Amrabat è più alta, non credo ad uno scambio, la Fiorentina ci rimetterebbe. De Paul è uno dei calciatori in vendita perchè all’Atletico servono soldi”.