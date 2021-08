L’Atletico si è ormai rassegnato a non arrivare a Vlahovic: In chiusura un acquisto per l’attacco

Nei giorni scorsi l’Atletico Madrid è stata una delle più serie pretendenti a Dusan Vlahovic. Alla fine, però, la Fiorentina ha deciso di trattenere il serbo per almeno un’altra stagione e nei prossimi giorni si incontrerà con il procuratore del giocatore per valutare se ci sono i margini per rinnovare il contratto.

Nel frattempo, i Colchoneros hanno definitivamente abbandonato la pista e dopo tre giorni di trattativa, come riportato dal giornalista Fabrizio Romano, hanno definito con l’Eintracht Francoforte l’arrivo di Matheus Cunha. Attaccante brasiliano classe ’99, era finito anche nel radar della Fiorentina in caso di addio di Vlahovic.

Ecco il tweet del giornalista:

Atletico Madrid are now closing on Matheus Cunha with Hertha Berlin after three days negotiations, also with many clubs trying to hijack the deal. Deal at final stages and set to be completed. ⚪️🔴 #Atleti #transfers

Paperworks to be prepared in the next hours. Here we go soon. https://t.co/2cg9qCRSOz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2021