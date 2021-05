L’attacca viola in vacanza da tre giornate e Vlahovic resta l’ultimo marcatore della Fiorentina

Finalmente la Fiorentina mostrerà parte di quanto rimasto solo nelle potenzialità in questa stagione, una volta esaurita la paura della retrocessione, si pensava. Con la testa libera magari si vedrà qualcosa di diverso, magari un po’ di coraggio in più. E invece niente di tutto ciò, quanto è seguito alla salvezza viola (arrivata di fatto dopo il 2-0 alla Lazio, anche se ufficialmente solo dopo lo 0-0 di Cagliari) sono state le vacanze anticipate di molti interpreti della rosa: il secondo gol di Vlahovic a Reina resta l’ultimo segnato in questa stagione infausta e risale allo scorso 8 maggio. Dopo sono arrivati due 0-0 a dir poco raccapriccianti e lo 0-2, un po’ più onorevole paradossalmente, con il Napoli. L’ultimo pallone in rete l’ha tirato l’attaccante serbo dunque e non poteva essere altrimenti, considerato che 14 dei 27 gol segnati nel girone di ritorno dalla Fiorentina hanno portato proprio la sua firma.