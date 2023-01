L’attaccante che piacerebbe ad Italiano e un sondaggio della Fiorentina che non ha dato gli esiti sperati

Dopo la metà di gennaio saranno valutate un paio di situazioni all’interno della Fiorentina. La prima e la più importante delle quali, riguarda il recupero di Sottil (resta da capire se la prospettiva di rientro a febbraio possa essere concreta).

E in fatto di attaccanti esterni, di certo c’è che Boga piacerebbe ad Italiano e che la Fiorentina ha sondato il terreno per il prestito. A scriverlo è stamani il quotidiano La Nazione.

Ma quella del prestito è un’ipotesi non gradita all’Atalanta, che vorrebbe invece venderlo a titolo definitivo per una cifra superiore ai 15 milioni di euro. Per questo motivo è più probabile che Boga possa andare in Inghilterra (nelle scorse settimane si è parlato di destinazione Leicester).