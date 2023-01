L’attacco della Liga spagnola: “Abbiamo denunciato il caso Juve ad aprile 2022, penalizzazione figlia di uno scandalo finanziario”

Non sono rimasti sorpresi neanche in Spagna per la penalizzazione inflitta alla Juventus, stando almeno alle parole di Javier Morente, Head of Relations with International Sports Associations della lega iberica: “Abbiamo denunciato il caso Juventus nell’aprile 2022. I 15 punti in meno sono una conseguenza molto grave per la Juve, figlia di uno scandalo finanziario architettato non solo gonfiando il valore dei calciatori nei trasferimenti, ma anche nascondendo il reale monte ingaggi dei giocatori. Questo è ciò che denunciamo da molto tempo e che continueremo a fare. Noi abbiamo sempre denunciato le cattive pratiche nel rispetto del FPF: dal 2018 con il City e il PSG, fino ad ora con il caso Juve”.