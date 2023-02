L’attacco ha una certezza… che però non è la punta. Chi comporrà il tridente insieme a Nico Gonzalez?

Si riapre un grande classico della prima parte di stagione della Fiorentina: l’eterno ballottaggio tra Luka Jovic e Arthur Cabral. E anche stavolta, con ogni probabilità, non ci saranno chiari indizi fino all’uscita delle formazioni. Perché, come riporta La Nazione, il testa a testa tra il serbo e il brasiliano non è certo una novità.

La Fiorentina ha quantomeno una certezza da cui ripartire in attacco, ovvero un Nico Gonzalez, dal quale ci si aspetta sempre il tanto agognato salto di qualità. Sull’altra fascia, parte favorito Christian Kouamé, mentre come già detto rimangono i dubbi per il ruolo di punta, anche se sembra essere leggermente in vantaggio Jovic su Cabral.