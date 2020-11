L’attesa è (in)finita

Sono ore decisive per quello che sarà il futuro della panchina della Fiorentina. Se prima della sfida contro il Parma per molti l’avventura di Iachini sarebbe terminata a prescindere dal risultato del Tardini, oggi il margine per continuare così sembra esserci. Lunedì sera sarà il termine ultimo per un possibile addio o una riconferma di Beppe Iachini come allenatore della squadra viola.

Un attesa per molti infinita, visto che larga parte della tifoseria chiedeva già da tempo l’esonero del tecnico, che potrebbe avere ormai le ore contate. Da ieri sera solo silenzio da parte della Fiorentina, segnale che le riflessioni in merito sono ancora in corso. Da una parte una riconferma che susciterebbe molte perplessità (e che vorrebbe dire continuare così ad oltranza), dall’altra Cesare Prandelli, che dopo i contatti di settimana scorsa sembrerebbe già pronto. Un attesa che a breve conoscerà una fine.