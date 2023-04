Lautaro Martinez: “Siamo in finale di Coppa Italia e in corsa per Champions e quarto posto, possiamo farcela su ogni fronte”

Protagonista con una doppietta nella vittoria sulla Lazio, Lautaro Martinez nel post gara ha fatto riferimento agli obiettivi stagionali dei suoi, tra cui c’è anche la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina:

“Io ci credo tanto, stiamo ritrovando il top della forma nel momento più importante della stagione e le ultime prestazioni lo testimoniano. Siamo in finale di Coppa Italia, in semifinale di Champions e in corsa per le prime quattro posizioni della classifica in campionato. Possiamo farcela in tutto”.