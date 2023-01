Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina e il Napoli stanno lavorando a uno scambio di portieri. In ballo ci sarebbero Pierluigi Gollini e Salvatore Sirigu, che potrebbero dunque cambiare maglia a gennaio.

Le parti si riaggiorneranno lunedì, ma il benestare alla trattativa lo dovrà dare anche l’Atalanta, società dalla quale è in prestito in viola Gollini. La Fiorentina potrebbe puntare sull’ex portiere del Torino per prendere il posto alle spalle di

.