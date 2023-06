L’avventura di Semplici allo Spezia è già finita e per sostituirlo c’è un’ex tentazione di Commisso

Il nome di Daniele De Rossi sembrava già poter diventare buono per la Fiorentina del 2020, quella che doveva scegliere il suo primo allenatore dopo l’annata Montella-Iachini. Il romano aveva appena smesso di giocare ma il personaggio ispirava sia Commisso che il ds Pradè ma poi non se ne fece di nulla, preferendo la conferma di Iachini. Nel frattempo De Rossi allenatore lo è diventato a tutti gli effetti e dopo l’avventura alla Spal potrebbe essere il sostituto di Leonardo Semplici, lui sì ex viola, che allo Spezia ha chiuso la sua avventura con la retrocessione.