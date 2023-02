L’avvertimento di Italiano: Brekalo non è ancora pronto. Per il croato sarà inserimento graduale, ma…

Oggi, in conferenza stampa, l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha escluso la possibilità di vedere Josip Brekalo in campo contro il Braga. Il tecnico ha dichiarato che il croato “non è ancora in grado di giovare venti minuti o mezz’ora“. Dopo lo sprazzo contro il Bologna, dunque, i problemi muscolari tengono ancora il numero 77 viola ai box.

L’acquisto più importante del mercato di gennaio della Fiorentina non è ancora pronto per scendere in campo con continuità. Sempre mister Italiano parla di recupero; prepariamoci a un inserimento graduale di Brekalo all’interno della rosa viola. Vederlo in condizione per partire titolare potrebbe richiedere più tempo del previsto, tenendo conto dell’entità del problema e della lunga batteria di esterni, soprattutto con il ritorno anche di Riccardo Sottil.