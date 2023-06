L’avviso ai naviganti della Fiorentina: Per Amrabat niente sconti. Una cifra importante per permettere libertà sul mercato

L’avviso ai naviganti c’è già stato: la Fiorentina non è disposta a fare sconti per Sofyan Amrabat. Il club viola lo reputa giustamente uno dei giocatori cardine della squadra e per meno di trenta milioni di euro (più bonus) non è disposta a cederlo.

L’obiettivo è quello di poter accontentare tutti in questa vicenda, compreso il calciatore che è intenzionato a cambiare aria. Ottenere una cifra importante per la sua cessione, permetterà ai viola di muoversi sul mercato con una certa libertà per andare alla ricerca di un centrocampista che possa dare continuità all’idea tattica di Italiano e possa avere garantire qualità e quantità alla squadra.