Lazio e Bologna si stringono nel dolore per Mihajlovic: “Uomo vero, il tuo esempio vivrà per sempre”

Al via gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Lazio e Bologna, unite prima del fischio d’inizio in una commovente iniziativa nel segno di Sinisa Mihajlovic, ex calciatore biancoceleste e allenatore rossoblù. Per l’occasione, in Curva Maestrelli è stata allestita una gigantografia con una delle immagini più iconiche dello storico combattente ex Fiorentina: anima mista di coraggio e grande umanità.

In campo, Lazio e Bologna si sono legate tra di loro in un lungo abbraccio davanti agli occhi della famiglia di Mihajlovic, presente sugli spalti in lacrime per assistere al match e omaggiata dalla Curva con applausi e cori. “Sinisa: padre, marito e uomo vero, il tuo esempio vivrà per sempre”, grida lo striscione della Nord. In rappresentanza, Lotito e Di Vaio con le maglie di Lazio e Bologna, autografate da entrambe le squadre. Un immenso saluto, cori, striscioni e bandiere. L’Olimpico si stringe nel dolore per l’ex allenatore viola.