Lazio-Fiorentina, c’è anche la DIRETTA Twitter

Siete frequentatori assidui di Twitter? Ecco un’altra opportunità targata Fiorentinanews.com, ovvero la diretta Twitter della partita dei viola. Dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus la squadra viola affronterà la prima trasferta: questa sera alle 21.45 all’Olimpico di Roma andrà in scena Lazio-Fiorentina, a porte chiuse. Verrete aggiornati con gli episodi salienti della gara e rimandati per approfondimenti alla nostra consueta e seguitissima diretta testuale. Potete ovviamente commentare la partita, condividere e retwittare il tutto ai vostri followers. L’hashtag ufficiale è #LazioFiorentina, mentre il nostro profilo su Twitter è @Fiorentinanews..

