Lazzari: “Anche a me è capitato di segnare come ha fatto Biraghi. La Fiorentina mette in campo le idee di Italiano e alla lunga…”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex calciatore viola Andrea Lazzari. Queste le sue parole sul gol di Biraghi e sull’attuale situazione della Fiorentina: “A me è capitato due volte di fare gol da centrocampo. Anche Biraghi ha avuto il tempo di vedere il portiere fuori dai pali e calciare. Io personalmente sognavo di far gol così e mi è sempre piaciuto provarci. Prima di farlo, poi, mi sono anche allenato. Sono attimi in cui ti capita di provarci e, se viene, fai un capolavoro. Si vede che il capitano della Fiorentina si coordina bene e sorprende il portiere.

Quel gol che feci alla Roma allo scadere? Mi ricordo che fu un’emozione grandissima. Fu difficile perché da mancino segnai anche di destro. La Fiorentina esprime sempre le idee di Italiano e mette in campo un gioco corale senza buttare mai via la palla. L’idea dell’allenatore si vede e alla lunga questo gioverà alla squadra viola”.