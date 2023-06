Lazzari: “La Fiorentina ha già dei giocatori che potrebbero sostituire Amrabat, per Mandragora stagione più che positiva”

“Con la partenza di Amrabat credo che Mandragora potrebbe prendere il suo posto davanti alla difesa, i giocatori in casa ce l’ha la Fiorentina. Immagino anche qualche ritocco, ho letto di Lopez che ha dimostrato di poter stare ad alti livelli, sa dettare i tempi. Se già con l’allenatore è a posto, è un punto a favore della società – ha detto Andrea Lazzari, ex viola, a Radio Bruno.

La stagione di Mandragora? “Quando ha giocato si è fatto trovare pronto, ha grande qualità e resistenza, un’ottima personalità. Ovvio che si vorrebbe sempre giocare al massimo ma ci sono partite e partite ma la sua stagione è più che positiva.

Aquilani? Gli faccio l’in bocca al lupo e spero che vada tutto per il verso giusto, come è stato finora nella sua carriera da allenatore. Ha già una bella bacheca a livello giovanile. I presupposti per crescere ce li ha, trovare una squadra di B gli facilita il percorso”.