Lazzari: “La Fiorentina non occupa la posizione di classifica che gli spetta, vincere contro una squadra veramente forte vale il doppio”

Il terzino della Lazio Manuel Lazzari ha parlato a Sky Sport dopo il poker rifilato alla Fiorentina: “Questa vittoria ha un peso incredibile perché abbiamo affrontato una squadra veramente forte. La Fiorentina non occupa la posizione di classifica che le spetta, vincere così su questo campo vale doppio”.

E prosegue: “Rispetto all’anno scorso, abbiamo fatto enormi passi in avanti in fase difensiva ma oggi siamo stati anche fortunati in alcuni frangenti. Abbiamo difeso da squadra, lavoriamo tanto sotto questi aspetti: vogliamo stare in alto il più a lungo possibile