Le alternative a Berardi? Rispunta un vecchio pallino per la Fiorentina

Sta prendendo forma la nuova Fiorentina: negli ultimi giorni sono arrivati gli acquisti di Matija Nastasic e Lucas Torreira e nelle prossime ore Alvaro Odriozola sarà a Firenze per cominciare la sua nuova avventura. Il calciomercato però non si chiude qua e la dirigenza è pronto a regalare a Vincenzo Italiano un colpo per l’attacco.

Secondo La Repubblica, oltre a Domenico Berardi la Fiorentina sta valutando altre piste nel caso in cui la trattativa con il Sassuolo non vada in porto. Il nome di Riccardo Orsolini è stato già fatto da tempo, ma nelle ultime ore è rispuntato anche Junior Messias. Il brasiliano lascerà il Crotone e sulle sue tracce ci sono anche Milan e Torino, che però non sono riusciti a trovare un accordo con il club calabrese.