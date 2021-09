Le big europee tentano Chiesa con 100 milioni: per la Juve è intoccabile ma intanto deve ancora pagarlo alla Fiorentina

Ancor più della scorsa stagione, Federico Chiesa rappresenta la vera arma in più della Juve e uno degli indiscutibili trascinatori e leader: dopo due anni tra l’altro, i bianconeri hanno scucito appena 10 milioni alla Fiorentina, come da patti di ottobre 2020. Secondo Calciomercato.com, le big europee, dal Chelsea al Bayern e al Liverpool sono tornate a tentare il classe ’97 e il club bianconero, mettendo (nel caso dei Blues) sul piatto anche 100 milioni. Per il club di Torino, Chiesa rappresenta per il momento un intoccabile, non fosse altro che per il fatto che il grosso del pagamento deve essere ancora completato: si parla dei 40 milioni restanti, più 10 di bonus, di fatto una cifra che farà la differenza anche per il mercato viola.