Le botte di Reggio Emilia hanno lasciato segni. Ma la Fiorentina si aggrapperà alla buona stella di Gonzalez

Le botte di Reggio Emilia hanno lasciato qualche segno, ma l’attaccante della Fiorentina, Nicolas Gonzalez, fortunatamente sta meglio.

Mercoledì prossimo sarà l’argentino a cercare di guidare la squadra verso la conquista della Conference League dopo aver rischiato con Tressoldi prima e contro il palo poi di poter saltare questo match contro il West Ham.

E la Fiorentina si aggrapperà alla sua buona stella, quella che gli ha permesso di esaltarsi prima nella semifinale di ritorno di Conference contro il Basilea, poi nella finale di Coppa Italia contro l’Inter, dove ha segnato il gol del momentaneo vantaggio viola.

Gonzalez ha bisogno di riscattare la beffa Mondiale (al quale non ha partecipato per problemi fisici) e la Coppa Italia dove è arrivato il KO con l’Inter. Motivazioni al massimo per lui in questo momento.