Le buone notizie sul fronte Amrabat. Un’altra chance per Jovic

Per la Fiorentina, le buone notizie arrivano da Sofyan Amrabat. Il calciatore marocchino sta meglio rispetto ai giorni scorsi. Per la trasferta di Salerno non è stato nemmeno convocato, a causa di una botta ricevuta contro la Sampdoria, e adesso viaggia verso il ritorno fra i convocati.

Ieri l’ex Verona ha svolto alcune esercitazioni tattiche con i compagni e l’obiettivo di Vincenzo Italiano è quello di riaverlo in condizione il prima possibile.

Attenzione in attacco perché, stando a quanto riportato da La Nazione, la maglia da centravanti dovrebbe tornare sulle spalle di Luka Jovic. Il tecnico gigliato adesso si aspetta i gol dal serbo, visto che siamo in un momento della stagione in cui conteranno di più.