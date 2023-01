Le cifre dell’affare Brekalo

Brekalo è arrivato a Firenze in via definitiva, con sei mesi di anticipo, pagando solo un piccolo dazio. La Fiorentina dovrebbe aver versato un conguaglio di un milione al Wolfsburg, proprietario del suo cartellino dal lontano 2016, e messo nel contratto una percentuale per i tedeschi sulla eventuale rivendita. Intanto, come scrive La Gazzetta dello Sport, Brekalo dopo le visite mediche firmerà oggi un contratto fino al 2026 per un ingaggio di 1,7 milioni più bonus.

La Fiorentina prende così un giocatore che in Italia la stagione scorsa col Torino (era arrivato in prestito dal Wolfsburg) aveva giocato bene, soprattutto nella prima parte di stagione, segnando sette reti in 32 partite.