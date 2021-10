Le cinque giornate di… Terracciano: l’occasione per il portiere-regista aggiunto

Ne avrà per più di un mese Bartlomjei Dragowski, infortunatosi nel finale di Fiorentina-Napoli al flessore. La Fiorentina però in quella zona ha un sostituto più che degno con Pietro Terracciano, vice per modo di dire dato che di partite ne ha giocate diverse nei suoi due anni a Firenze, per altro con uno score molto positivo. In più, come scrive La Nazione, nel classe ’90 Italiano ha trovato un portiere molto abile nel gioco coi piedi (anche più del polacco, statistiche alla mano). Per Terracciano ci sarà spazio dunque nel prossimo spezzone di campionato, nelle cinque sfide a Venezia, Cagliari, Lazio, Spezia e Juventus.