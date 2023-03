Le cinque mosse di Italiano

Archiviata la bella vittoria di Verona e con lei anche i pensieri su un possibile coinvolgimento in zona retrocessione, Italiano pensa alle mosse da sfruttare nelle prossime settimane, che vedranno partite fondamentali per il futuro della stagione della Fiorentina. Cinque in tutto, che daranno più opzioni in mezzo al campo al tecnico gigliato.

L’utilizzo dei due moduli: dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Li abbiamo già visti entrambi e varieranno a seconda dell’avversario che la squadra viola si troverà di fronte, anche per dare più alterative ai trequartisti e meno punti di riferimento.

La continuità a Cabral: l’attaccante brasiliano adesso ha bisogno di fiducia dopo i cinque gol in quattro partite. Anche Jovic ha bisogno di minuti in campo, ma il suo compagno di reparto in questo momento sembra una spanna avanti nelle gerarchie viola.

Sottil rientrerà a disposizione gradualmente e con la sua velocità potrebbe essere in grado di spezzare le partite da subentrante, quando la stanchezza di fa sentire. Copia incolla per Castrovilli, che insieme a Saponara darà un’alternativa i più a Italiano in mezzo al campo, con fantasia ed estro.

C’è poi Amrabat, che avrà compiti sempre più difensivi e in fase di interdizione e meno da regista. All’impostazione ci penseranno Mandragora e gli altri giocatori nel ruolo. L’analisi è del Corriere dello Sport.