Le conseguenze dello stop di Venuti: Odriozola non ha tempo da perdere

Ambientamento soft alla Serie A? No, grazie. L’infortunio occorso a Lorenzo Venuti nel primo tempo di Fiorentina-Atalanta ha costretto Vincenzo Italiano a far debuttare Alvaro Odriozola. Il terzino destro di proprietà del Real Madrid, arrivato a Firenze negli ultimi giorni di mercato, si è calato bene nella parte nonostante un ingresso in campo a freddo.

Attento in difesa, ha subito mostrato di intendersi con José Maria Callejon lasciando intravedere margini di crescita notevoli per il futuro. L’unica cosa certa, però, è che lo stop a Venuti gli impedirà di ambientarsi con calma alla nuova realtà: già a partire dalla trasferta di sabato contro il Genoa, toccherà ad Odriozola sulla fascia destra.