Le difficoltà di Sergio Oliveira

Sergio Oliveira sembra non essere più intoccabile all’interno del Porto. Il centrocampista che è stato trattato dalla Fiorentina, indicato da Gennaro Gattuso, sta vivendo un momento di difficoltà all’interno della propria squadra.

Dopo aver partecipato, da comprimario, agli Europei è rientrato in patria in condizioni di forma non ottimali. Per questo motivo il tecnico Conceicao lo ha fatto partire dalla panchina sia nelle amichevoli precampionato, sia ieri quando si è giocata la prima giornata in Portogallo, facendolo entrare a partita in corso.

Tutto questo nonostante la scorsa annata Oliveira si fosse messo in grandissima mostra arrivando a realizzare la straordinaria cifra per un centrocampista di 20 gol in tutte le competizioni alle quali hanno preso parte i Dragoes.