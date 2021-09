Le due facce della Fiorentina: Italiano corre ai ripari

L’edizione odierna de La Nazione si interroga sulla differenza che c’è tra la Fiorentina vista nel primo tempo contro l’Inter e quella nella ripresa. Più in generale, otto dei nove gol subiti dalla squadra di Italiano nelle prime cinque giornate di campionato sono arrivati nel secondo tempo: solo Mkhitaryan all’esordio stagionale è riuscito a segnare alla Fiorentina nella prima frazione.

L’obiettivo del tecnico viola è quello di riuscire a diluire le energie dei suoi giocatori in tutta la partite: bella più a lungo, magari anche un po’ meno rispetto a quella squadra vista martedì. Il dispendio di energie è eccessivo e i numeri non rendono ancora pieno onore alla qualità del gioco della Fiorentina di Italiano, che dovrà lavorare per risolvere questo difetto.