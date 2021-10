Le due facce di Martinez Quarta

Uno dei protagonisti di Fiorentina-Napoli è stato Lucas Martinez Quarta: in positivo, ma anche in negativo. Schierato per la seconda volta di fila dal 1′, l’argentino ha sbloccato la partita con un pregevole destro al volo sugli sviluppi di un calcio argentino. Secondo gol della sua avventura in riva all’Arno: il primo era arrivato sempre sugli sviluppi di un corner, ma di testa, nel pirotecnico pareggio della passata stagione contro il Parma.

Dalle stelle alle stalle: in chiusura di primo tempo, Quarta non è riuscito a resistere allo strapotere fisico di Osimhen e l’ha dovuto abbattere in area. Causando il rigore che ha portato al pareggio di Lozano e prendendo un’ammonizione che l’ha poi condizionato nella ripresa. Riuscire a controllare l’esuberanza e la voglia di intervenire sempre sull’avversario, invece di temporeggiare, è l’ultimo step che l’argentino dovrà fare per imporsi come top nel campionato italiano. I presupposti ci sono tutti: Italiano punta molto su di lui e con il passare delle giornate Quarta potrà diventare un titolare – più o meno fisso – della retroguardia della Fiorentina al fianco di Milenkovic.