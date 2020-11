Le due facce in cerca di rilancio

Franck Ribery e Gaetano Castrovilli, le due facce del mondo Fiorentina che adesso vogliono provare a scrivere un altro passaggio verso la definitiva rinascita dei viola ora guidati da Cesare Prandelli. Come? Fermando il Milan, unica squadra imbattuta in Serie A dal post-lockdown. Come scrive La Nazione, il francese sta lavorando da inizio settimana per farsi trovare pronto alla Scala del Calcio e ha lavorato regolarmente in gruppo dopo il fastidio muscolare subìto col Benevento: promessa mantenuta e paura di rinunciarci scongiurata. Il n° 10, quattordici mesi dopo il primo gol in Serie A proprio in quello stadio, ha già eguagliato i numeri della passata stagione, con 25 partite in meno nelle gambe e la missione adesso, è quella di alzare l’asticella per non perdere il treno per Coverciano. La sfida contro il Milan può diventare il giusto trampolino di rilancio.

0 0 vote Article Rating