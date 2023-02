Le due priorità che Italiano è deciso a veder messe in atto per festeggiare al meglio la tripla cifra

Due, al momento, sono le priorità che l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è deciso a veder messe in atto nel match di oggi: da un lato la conferma del ruolino di marcia dell’attacco, che viaggia a pieno ritmo nel proprio cammino europeo, e dall’altro alzare il muro davanti alla porta di Pietro Terracciano dopo un’emorragia di gol al passivo che dura ormai da dieci partite consecutive. Lo si legge stamani sul Corriere dello Sport-Stadio.

Se i viola dovessero incassare anche un solo gol, verrebbe eguagliata la striscia negativa già vista nel corso della stagione 2020/21, quando i giocatori gigliati lasciarono la porta aperta dalla 24ª alla 34ª giornata.

Italiano vuole festeggiare al meglio la tripla cifra (centesima panchina in Serie A per lui stasera), e quindi chiederà uno sforzo in più.