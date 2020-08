Le due strade di Federico Chiesa

Dopo il caos della scorsa estate, per la Fiorentina è arrivato il momento di mettere un punto alla questione riguardante Federico Chiesa: il rinnovo di contratto (attualmente scade nel 2022) con tanto di posizione in campo da stabilire una volta per tutte oppure la cessione.

È giunta l’ora per il numero venticinque di “scegliere” un ruolo e non cambiarlo più. Quello che possiamo dire è che nonostante abbia superato il proprio record di marcature in Serie A (sei, quest’anno dieci), il figlio d’arte la porta la vede davvero poco (anche se la cerca di continuo) e i suoi movimenti non sono certo da attaccante. Quindi se decidesse di rimanere a Firenze, che venga centrato per fare il quinto, il quarto oppure l’esterno in un tridente offensivo, a sinistra o a destra che sia, spetterà a Iachini questo compito.

Altrimenti “arrivederci e grazie”, una cessione frutterà un bel po’ di milioni (anche se non i famosi ottanta richiesti un anno fa) per rinforzare la squadra e renderla più pronta alla corsa all’Europa.

Il bivio è giunto: avere Fede o no?