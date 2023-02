Le formazioni di Empoli-Fiorentina: Aquilani conferma Gentile e ritrova Distefano, per Buscè scende un difensore dalla prima squadra

Pochi minuti fa sono state rese note le formazioni della sfida tra Empoli e Fiorentina, valida per il 19esimo turno del campionato Primavera 1. Oltre a confermare Davide Gentile dal primo minuto, il tecnico viola Alberto Aquilani ritrova anche Filippo Distefano nelle scorse settimane aggregato alla prima squadra. Per Antonio Buscè invece, tecnico degli azzurri, la novità è il difensore centrale della prima squadra Lorenzo Tonelli, per quest’oggi sceso con i giovani della primavera.

Queste le formazioni delle due squadre:

EMPOLI: Stubljar; Barsi, Degli Innocenti, Tonelli, Alessio, Fini, Guarino, Ignacchiti, Angori, Tropea, Nabian. All. Buscè.

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Gentile, Krastev, Lucchesi; Kayode, Falconi, Amatucci, Berti, Favasuli; Distefano, Toci. All. Aquilani.