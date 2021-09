Le formazioni di Italia-Bulgaria: gli azzurri campioni d’Europa tornano in campo a Firenze, ma senza giocatori viola. Mentre negli ospiti…

L’Italia campione d’Europa torna in campo al Franchi di Firenze per la quarta partita delle qualificazioni per il Mondiale 2022 in Qatar. Partono in panchina i due giocatori della Fiorentina convocati Biraghi e Castrovilli, mentre nella Bulgaria, squadra ospite, partono dal primo minuto i fratelli Hristov, tra cui Petko, ex difensore della Fiorentina attualmente allo Spezia.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

Bulgaria (3-5-2): Georgiev; Nedyalkov, Hristov, Antov, Naumov; Yankov, Vitanov, Kostidinov; Yomov, Iliev, Despodov.