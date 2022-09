Le formazioni ufficiali di Basaksehir-Fiorentina: riposa Biraghi ma stringe i denti Igor. Barak per la prima volta parte dalla panchina. Davanti c’è Saponara

E’ quasi tutto pronto a Istanbul per la seconda partita del girone A di Conference League tra Basaksehir e Fiorentina. Vincenzo Italiano conferma Gollini come portiere di coppa, dietro a un quartetto difensivo inedito. Biraghi riposa per lasciare spazio a Terzic, mentre Igor ce la fa e parte insieme a Quarta. Venuti è l’unico terzino destro disponibile e porterà la fascia da capitano. In cabina di regia niente da fare per Mandragora che guarderà dalla panchina il solito Amrabat. Ai lati del marocchino Bonaventura e Maleh (prima da non titolare per Barak da quando è arrivato in maglia viola). Davanti Cabral punta con ai suoi lati Ikonè e Saponara.

A seguire le formazioni delle due squadre:

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Ikoné, Cabral, Saponara. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Istanbul Başakşehir (4-3-3): Sengezer; Caicara, Touba, Ndiashimiye, Ali Kaldirim; Aleksic, Biglia, Ozkan; Gurler, Okaka, Chouiar. Allenatore: Emre Belözoğlu.