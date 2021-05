Le FORMAZIONI UFFICIALI di Cagliari-Fiorentina: si rivede Igor, con Caceres a destra al posto di Venuti. Riposa Ribery, insieme a Vlahovic c’è Kouame

Alle 18.30 la Fiorentina scenderà in campo alla Sardegna Arena contro il Cagliari, in una partita che potrebbe determinare la salvezza aritmetica della squadra viola. Per l’occasione Iachini

FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI: Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan; Joao Pedro, Pavoletti. All. Leonardo Semplici

FIORENTINA: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Amrabat, Biraghi; Kouame, Vlahovic. All. Beppe Iachini