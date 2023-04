Le formazioni ufficiali di Cremonese-Fiorentina: tornano Amrabat e Gonzalez e Barak vince il ballottaggio sulla trequarti

Eccole le scelte di Vincenzo Italiano per la semifinale d’andata di Coppa Italia: il tecnico rilancia dal primo minuto sia Amrabat che Gonzalez, dopo il riposo di San Siro. Per il resto difesa e attacco come da previsione e Barak che vince il duello sulla trequarti:

CREMONESE: Sarr, Valeri, Aiwu, Vasquez, Pickel, Bianchetti, Castagnetti, Benassi, Meite, Ciofani, Tsadjout.

FIORENTINA: Terracciano, Dodo, Quarta, Igor, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Ikoné, Barak, Gonzalez, Cabral.