Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Atalanta: Terzic manda in panchina Biraghi, davanti ancora Cabral. Insieme al brasiliano…

Da pochi minuti sono state diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Atalanta. Vincenzo Italiano si affida a Terracciano in porta, Terzic, Milenkovic, Quarta e Dodo in difesa, in mediana ci sono Mandragora, Castrovilli e Barak. Davanti Ikonè e Nico Gonzalez con l’unica punta Cabral.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Dodo, Milenkovic, Quarta, Terzic, Mandragora, Castrovilli, Barak, Ikonè, Gonzalez, Cabral.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Zapata, Hojlund.