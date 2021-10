Le formazioni ufficiali di Fiorentina e Napoli: Quarta vince il ballottaggio dietro, Pulgar il prescelto a centrocampo. Duncan non solo c’è, ma parte pure dall’inizio

La Fiorentina ha reso nota la formazione che vedremo in campo all’inizio nella partita contro il Napoli. Il ballottaggio in retroguardia lo ha vinto l’argentino Martinez Quarta che comporrà la coppia centrale con Milenkovic.

A centrocampo, nel ruolo di regista, Pulgar preferito a Torreira, con Duncan che non solo c’è (ieri si era diffusa la voce in Ghana che fosse infortunato e che per questo non avrebbe risposto alla convocazione della nazionale) ma gioca pure. In attacco c’è l’ex azzurro Callejon a comporre il terzetto con Vlahovic e Gonzalez.

Questa la formazione ufficiale della Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All.: Italiano.

E questa quella del Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz,; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Spalletti.