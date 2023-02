Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Empoli: si rivede Quarta e torna Terzic, Italiano conferma l’attacco di Braga

Si va avanti sulla via di una, certa, continuità per quanto riguarda Vincenzo Italiano e la Fiorentina che affronterà l’Empoli: conferme a centrocampo e soprattutto in attacco, con Jovic che vince ancora il ballottaggio. Novità invece in difesa dove torna Martinez Quarta al fianco di Milenkovic mentre a sinistra è il turno di Terzic, che dà il cambio a Biraghi. Questo l’undici ufficiale viola:

FIORENTINA: Terracciano, Venuti, Milenkovic, Quarta, Terzic, Amrabat, Mandragora, Barak, Gonzalez, Saponara, Jovic.

EMPOLI: Vicario, Ebuehi, Ismajili, Luperto, Cacace, Akpra Akpro, Marin, Bandinelli, Baldanzi, Cambiaghi, Caputo.