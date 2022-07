Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Real Vicenza: subito dal 1′ Mandragora. In attacco c’è Cabral

MOENA – Alle 17:00 la Fiorentina scenderà in campo per il primo test del ritiro estivo in Val di Fassa. L’avversario della squadra di Vincenzo Italiano sarà il Real Vicenza.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Pierozzi, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Maleh; Gonzalez, Cabral, Saponara.

REAL VICENZA: Rodriguez, Litcan, Panagiotis, Martinez, Tozzo, Kwarteng, Adam, Lushchayev, Ngissah, Stefani, Ayalah.