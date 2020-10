Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Sampdoria: Chiesa titolare e capitano. Davanti c’è Vlahovic, out Ribery

Da poco diramata la formazione della Fiorentina per la partita contro la Sampdoria. Poche sorprese per Iachini, che si affida al solito 3-5-2 con Pezzella e Ribery che partono dalla panchina. Al loro posto Ceccherini e Vlahovic, che farà coppia con Kouame. Per il resto tutto confermato. Chiesa con la fascia da capitano.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Ceccherini, Caceres, Milenkovic, Amrabat, Chiesa, Bonaventura, Castrovilli, Biraghi, Kouame, Vlahovic.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella.